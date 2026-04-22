Frau am BER mit acht Kilo Kaviar erwischt: Ihre Begründung erstaunt

Schönefeld/Potsdam - Wer isst denn bitte so viel Kaviar? Als der Zoll am Hauptstadtflughafen BER am 12. April eine Moldauerin kontrollierte, staunten die Beamten nicht schlecht: Die 38-Jährige reiste mit insgesamt acht Kilo Kaviar im Gepäck in die Hauptstadt.

Ganze 60 Gläser voller Kaviar vom Stör fand der Zoll im Koffer der Reisenden. © Hauptzollamt Potsdam

Ganze 60 Schraubgläser, randvoll mit schwarzem Stör-Kaviar – und das komplett ohne Kennzeichnung – fanden den Weg in ihren Koffer. Insgesamt acht Kilo der edlen Delikatesse wurden direkt einkassiert, berichtet das Hauptzollamt Potsdam.

Die Reisende gab sich ahnungslos: Da es sich um ein Geschenk handeln würde, könne sie auch keine Angaben zum Wert machen.

Ihre Begründung: Die XXL-Menge an Kaviar ist für den Eigenbedarf gedacht. In Russland werde gerade Ostern gefeiert – da gehört eben traditionell Kuchen oder Kaviar auf den Tisch.

Doch so einfach ist das nicht. Stör-Kaviar zählt zu den streng geschützten Produkten und unterliegt knallharten internationalen Handels- und Einfuhrregeln.