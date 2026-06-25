Comeback für Berliner Beton-Giganten: So könnte das ICC bald aussehen!

Berlin - Lange stand das Internationale Congress Centrum (ICC) in Berlin still. Nun rückt die Wiederbelebung des ikonischen Gebäudes ein großes Stück näher.

So stellen sich die Planer das sanierte ICC vor. © GRAFT GmbH_Max Dudler GmbH

Seit 2014 steht das denkmalgeschützte ICC im sogenannten Stillstandsbetrieb – jetzt soll daraus ein einzigartiger Ort für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft werden, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen mitteilte. Ziel ist ein öffentlich zugängliches Quartier, das sieben Tage die Woche geöffnet ist und weit über die frühere Kongressnutzung hinausgeht.

Hinter dem Projekt stehen renommierte Player der Branche – darunter Architekten, Stadtplaner, Bauexperten und Projektentwickler. Gemeinsam wollen sie das ICC fit für die Zukunft machen.

Nach Angaben der Projektpartner könnte das Vorhaben um die 400 Millionen Euro kosten. Erste Baumaßnahmen sind frühestens ab 2029 denkbar.

Bevor es jedoch losgeht, müssen noch zentrale Fragen geklärt werden – von Baurecht und Finanzierung über Denkmalschutz bis hin zum konkreten Nutzungs- und Betriebskonzept.