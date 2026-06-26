Bis zu 100.000 Besucher erwartet: Berliner Freibäder rechnen wegen Schwitze-Hitze mit Mega-Andrang

Berlin - Die Berliner Bäder-Betriebe rechnen an diesem bislang heißesten Wochenende des Sommers mit bis zu 100.000 Besuchern.

Wer am heißesten Wochenende ins Berliner Freibad will, sollte sein Ticket online sichern. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

14 Freibäder und das Strandbad Wannsee sind zur Abkühlung und zur Erholung bis zum Abend geöffnet, wie mitgeteilt wurde. Empfohlen werde, Eintrittskarten über die Internetseite zu kaufen.

Dort lässt sich auch immer aktuell verfolgen, wie voll die Bäder bereits sind und an welchen die verfügbaren Eintritte knapp werden könnten.

Zur Unterstützung der Bademeister in den Freibädern wird Personal aus zwei Hallenbädern abgezogen und draußen eingesetzt. Das Stadtbad Tiergarten und die Schwimmhalle Allendeviertel, in denen eigentlich Vereins-Training geplant war, bleiben am Wochenende daher geschlossen.

Drei andere Hallenbäder sind geöffnet: die Schwimmhalle im Kombibad Spandau-Süd, das Stadtbad Charlottenburg - Alte Halle - und die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark.