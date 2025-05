Gefängnis in Tegel öffnet Pforten für Knast-Karriere mit Action

Berlin - Die JVA Tegel in Berlin öffnet zum zweiten Mal ihre Pforten für Besucher und hat einige Überraschungen in petto.

In der JVA Tegel in Berlin wird bei der Berufsmesse am 24. Mai ein mobiler Haftraum zum Mitmachen aufgebaut. © Screenshot/Instagram/justizvollzugberlin

Am 24. Mai (Samstag) von 10 bis 18 Uhr startet die Messe, die Einblicke hinter die Mauern des Gefängnisses gewährt, die Außenstehenden ansonsten verborgen bleiben.

Zudem zeigen Beamte, wie die Kontrolle eines Haftraums abläuft. Dafür wird ein extra für die Messe erbautes mobiles Haftraummodell in Originalgröße aufgestellt.

"Da kannst Du auch selber gerne versuchen, versteckte Gegenstände zu finden", so der Berliner Justizvollzug, der "actionreiche Präsentationen" sowohl Indoor als auch im Außenbereich verspricht, um die Arbeit mit Gefangenen im Alltag darzustellen.

Auch an dem Sporteinstellungstest könnt Ihr Euch vor Ort versuchen. Dafür reicht eine kurze Anmeldung per E-Mail. Wenn Ihr Euch bereit fühlt, könnt Ihr auch direkt in der JVA Tegel Eure Bewerbungsunterlagen für eine Ausbildung im Justizvollzug abgeben.