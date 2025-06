Feuer bei Kult-Club: So geht es mit der Wilden Renate jetzt weiter

Berlin - Der Rave geht weiter - zumindest vorerst. Nach dem Feuer an der Wilden Renate konnte schon am Donnerstag wieder gefeiert werden. Als man die Bilder sah, musste man schon das Schlimmste befürchten.

Alles in Kürze

Teile des Gartens wurden zerstört. © Fabian Sommer/dpa

Der Außenbereich stand in Flammen, darunter auch meterhohe Bäume. Stundenlang war die Feuerwehr im Einsatz.

Erst am nächsten Tag waren auch die Folgen des Feuers zu sehen. So lagen auf dem Gelände verkohlte Trümmer. Eine Holzhütte war ebenso abgebrannt wie ein Fotoautomat. Es hätte aber auch viel schlimmer kommen können.

"Wir sind okay", gaben die Betreiber des Kult-Clubs bereits am Donnerstag via Instagram bekannt. "Obwohl die Fotos und Berichte beunruhigend wirkten, sind wir dankbar sagen zu können, dass der Schaden weniger dramatisch ist, als es hätte sein können."

Zunächst musste man noch befürchten, dass der komplette beliebte Außenbereich zerstört worden war. Doch das Feuer machte offenbar neben dem Club auch um den Biergarten einen Bogen.