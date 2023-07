Gewalt gegen Kinder: Jugendamt legt erschreckende Zahlen vor

Berlin - Vernachlässigung, Schläge, sexuelle Gewalt: In Berlin und Brandenburg ermittelten die Jugendämter im vergangenen Jahr in 28.056 Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung.

Rund 28.000 Kinder sind 2022 in Berlin und Brandenburg Opfer von Vernachlässigung und Gewalt geworden. © Annette Riedl/dpa

Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg waren 20.678 Berliner und 7.378 Brandenburger Kinder und Jugendliche betroffen. In Berlin lag die Zahl damit um 46 Verfahren höher als 2022 (plus 0,2 Prozent), in Brandenburg sank sie um 105 Verfahren (minus 1,4 Prozent).

In Berlin lag in 21 Prozent der Fälle eine akute Gefährdung vor. Das bedeutet, das eine "erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls" der Kinder bereits eingetreten war oder zu erwarten ist.

In 24 Prozent der Fälle lag eine latente Gefährdung vor, das heißt, eine tatsächliche Kindeswohlgefährdung konnte von den Jugendämtern nicht ausgeschlossen werden. Immerhin: In 55 Prozent der Fälle bestätigte sich der Verdacht nicht. Trotzdem kann in diesen Familien Unterstützung durch das Jugendamt nötig sein.

In Brandenburg wurde bei 21 Prozent der Verfahren eine akute und bei 14 Prozent eine latente Kindeswohlgefährdung festgestellt. Bei den übrigen 65 Prozent konnte keine Gefährdung festgestellt werden.