Gratis-Sprit: Millionär sorgt für rosa Tank-Party in Berlin

Berlin - Was für eine Aktion! Während steigende Spritpreise viele Berliner zur Verzweiflung bringen, sorgte am Samstag ein Schweizer Millionär jetzt für volle Tanks – und strahlende Gesichter.

Der selbst ernannte "Klopapierkönig" Beat Mörker (M.) organisierte die Tank-Aktion gemeinsam mit weiteren Unterstützern. © Screenshot/Instagram/klopapierkoenig

Der Unternehmer Beat Mörker hat gleich 152 Familien in Berlin zum kostenlosen Tanken eingeladen, berichtete zunächst die B.Z.. Schauplatz für die ungewöhnliche Aktion war eine Tankstelle in Charlottenburg, die sich kurzerhand in ein rosafarbenes Spektakel verwandelte.

Luftballons, pinke Warnwesten und sogar rosafarbenes Klopapier sorgten für Aufmerksamkeit. Und das kam an: Innerhalb von rund zweieinhalb Stunden wurden insgesamt 4788 Liter Sprit für rund 10.000 Euro verschenkt.

Teilnehmen durften ausschließlich Familien mit Kindern. Wer ohne Nachwuchs auftauchte, ging leer aus – oder musste sich mit einer Packung Klopapier als Trost begnügen.

Der Tankstellenbetreiber beteiligte sich ebenfalls an der Aktion und spendierte den Besuchern Bratwürste und Süßigkeiten.