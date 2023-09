Grüne kritisieren Pläne für Görli: "Wer soll den Park zuschließen?"

Für den Berliner Problempark Görlitzer Park ist ein Paket an Maßnahmen vorgesehen. © Jörg Carstensen/dpa

"Wie genau man erfolgreich internationale Drogennetzwerke bekämpft - und ich halte das für erforderlich - muss die Innenverwaltung beantworten", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Ich halte es aber für notwendig, dass man die organisierte Kriminalität in den Netzwerken bekämpft, die dahinterstecken." Wichtig sei, den Görlitzer Park nicht isoliert zu betrachten.

Er liege in einem Wohngebiet in dem am dichtesten besiedelten Bezirk Berlins. "Man muss sich die Gesamtsituation anschauen vom Kottbusser Tor über den Reichenberger Kiez bis in den Wrangelkiez", sagte die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg.

Was den Park angehe, stellten sich immer noch eine ganze Menge an Fragen: "Wie geht man mit der bestehenden Umfriedung um? Soll das alles abgerissen werden? Wie soll sich das insgesamt gestalten? Wann soll der Park offen sein und wann zu?"

Unklar sei auch, wer da zuschließen solle. "Und wer baut das eigentlich? Was kostet das? Wie soll die Straßenbahn da künftig durchfahren?"

Der Senat habe sich seit dem sogenannten Sicherheitsgipfel vor rund 20 Tagen beim Bezirk nicht mehr gemeldet. "Wir wissen ehrlich gesagt nichts dazu. Uns liegt auch noch keinerlei Konzept vor", sagte Herrmann. Der schwarz-rote Senat will Drogenhandel und weitere Kriminalität im Görlitzer Park unter anderem mit einer Umzäunung, abschließbaren Eingängen und Videoüberwachung in bestimmten Bereichen bekämpfen.