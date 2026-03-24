Hass-Attacke in Berlin-Prenzlauer Berg: Als er seine Sprache nennt, rastet die Frau aus

Berlin - In Berlin-Prenzlauerberg ist ein Mann antisemitisch beleidigt und geschlagen worden.

Die Tat ereignete sich in der Oderberger Straße. © Denis Zielke/TAG24

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei saß der 39-Jährige am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr auf einer Parkbank in der Oderberger Straße und schrieb in ein Buch.

Eine 37-Jährige sprach ihn demnach an und fragte nach der Sprache. Als der Mann antwortete, er schreibe auf Hebräisch, soll die Frau ihn antisemitisch beleidigt haben.

Als der 39-Jährige sein Handy zückte, um die Polizei zu rufen, habe die Frau ihm gegen den Kopf geschlagen.

Dabei soll sie ihm auch das Telefon aus der Hand geschlagen haben, wodurch es beschädigt wurde.