Hass-Attacke in Berlin-Prenzlauer Berg: Als er seine Sprache nennt, rastet die Frau aus

In Berlin-Prenzlauerberg ist ein Mann antisemitisch beleidigt und geschlagen worden.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Prenzlauerberg ist ein Mann antisemitisch beleidigt und geschlagen worden.

Die Tat ereignete sich in der Oderberger Straße.
Die Tat ereignete sich in der Oderberger Straße.  © Denis Zielke/TAG24

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei saß der 39-Jährige am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr auf einer Parkbank in der Oderberger Straße und schrieb in ein Buch.

Eine 37-Jährige sprach ihn demnach an und fragte nach der Sprache. Als der Mann antwortete, er schreibe auf Hebräisch, soll die Frau ihn antisemitisch beleidigt haben.

Als der 39-Jährige sein Handy zückte, um die Polizei zu rufen, habe die Frau ihm gegen den Kopf geschlagen.

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Dabei soll sie ihm auch das Telefon aus der Hand geschlagen haben, wodurch es beschädigt wurde.

Einsatzkräfte nahmen die 37-Jährige vorläufig fest. Als ihr Daten feststanden, durfte die Frau wieder gehen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

Titelfoto: Denis Zielke/TAG24

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