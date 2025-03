Hauptstadt kein Trendziel mehr: Ist Berlin out?

Laut Media Control gehörte "Berlin" im Jahr 2014 zur Top-Drei der in Deutschland am häufigsten verkauften Titel der Reiseführerreihe "Marco Polo". Im Jahr 2024 war "Berlin" dagegen nicht mal mehr in den Top Ten. Wien dagegen stieg auf - von Rang neun 2014 auf Platz zwei im vergangenen Jahr.

Der BER spielt im internationalen Vergleich kaum eine Rolle und bleibt selbst in Deutschland hinter Frankfurt und München zurück. © Fabian Sommer/dpa

Ein Problem Berlins ist es, keinen international relevanten Flughafen zu haben. Der BER gehört zu den wenigen großen Airports Europas, die heute nicht mindestens dasselbe Passagieraufkommen haben wie vor der Pandemie.

Touristen aus Amerika und Asien müssen für einen Berlinbesuch oft mehr Aufwand betreiben und Reisestrapazen auf sich nehmen als etwa für London und Paris, aber auch Amsterdam und Madrid, Istanbul und Rom.

Aus historischen Gründen ist Deutschlands Drehkreuzflughafen Frankfurt, daneben noch München. Das hat natürlich mit der besonderen Geschichte Berlins im geteilten Deutschland zu tun. Im Ergebnis bleibt Berlin global und international etwas abgehängt.

Im deutschsprachigen Raum, in dem der Reiseführer "Marco Polo" populär ist, ist Berlin oft umstritten. Die deutsche Hauptstadt gilt vielen keinesfalls als sehenswerteste Millionenstadt.

So ergab eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur vor gut zwei Jahren, dass die Erwachsenen in der Bundesrepublik von den fünf deutschsprachigen Millionenmetropolen Berlin (und Köln) am wenigsten mögen. "Am sympathischsten" finden die meisten Hamburg, vor München und Wien.