Herzklopfen in Berlin: Stars feiern Premiere von BVG-Musical

Berlin - Eine Fahrt in die "Tarifzone Liebe" haben zahlreiche Prominente am gestrigen Montag in Berlin unternommen. Dort feierte das Musical der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) seine Premiere.

Die Musical-Darstellerin sauste als "Tramara" mit Inlineskates an den Füßen über die Bühne. Sie zeigte sich vor der Premiere ganz aufgeregt: "Hier ist eine super geschäftige, emsige, vorfreudige Energie", sagte Wacker in ihrer Instagram-Story.

Die Hauptrollen im Musical übernahmen Jendrik Sigwart (29), der Deutschland 2021 beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertrat, und Jeannine Michèle Wacker (34). Sie spielte in der zwölften Staffel von " Sturm der Liebe " die Hauptrolle der Clara Morgenstern.

PR/Photo by Isa Foltin/Getty Images for BVG (Bildmontage)

PR/Photo by Isa Foltin/Getty Images for BVG

"Wir wollen mit dem Musical, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, ein starkes Zeichen für mehr Zusammenhalt, Rücksichtnahme und gegenseitige Wertschätzung setzen, weil der Ton in Berlin schon deutlich rauer geworden ist", so Christine Wolburg, Bereichsleiterin Vertrieb und Marketing bei der BVG. "Das Musical ist eine Hommage an diese Stadt und die Menschen, die hier leben."

Dass diese Botschaft nun als Musical daherkommt, ist eigentlich nicht allzu überraschend. Die BVG fiel in der Vergangenheit schon durch einige kuriose PR-Kampagnen auf und ist auch bekannt dafür, sich selbst gerne mal auf die Schippe zu nehmen. So wurde beispielsweise der U-Bahn-Rap "Is' mir egal" aus dem Jahr 2015 auf YouTube zum viralen Hit.