Einen Tag vor Weihnachten: Spontane Sperrung in Charlottenburg sorgt für Verkehrsbeschränkungen

Berlin - Auf der Hardenbergstraße in Berlin -Charlottenburg sind seit Dienstagmorgen zwei von drei Fahrspuren unter der Bahnbrücke gesperrt. Grund ist ein Riss in einem Abwasserschacht in Fahrtrichtung Westen.

Die Polizei leitet den Verkehr um. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie der Tagesspiegel berichtet, wird laut der Berliner Wasserbetriebe, der Verkehr derzeit nach Anweisung der Polizei über die Busspur geleitet.

Der Schaden war im Rahmen einer regelmäßigen Kontrolle entdeckt worden. Die Wasserbetriebe ließen daraufhin die Sperrungen kurzfristig einrichten und beauftragten eine Fachfirma mit der Instandsetzung in offener Bauweise.

Die Arbeiten haben bereits begonnen. Bis einschließlich Mittwoch soll der Schacht teilweise abgerissen und anschließend gesichert werden.

Da die Arbeiten über die Feiertage stattfinden, rechnen die Behörden derzeit nicht mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.