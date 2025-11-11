"Ihr braune Sch****"! Rassismus auf Berliner Spielplatz

Berlin - Schock an einem Spielplatz in Lichtenberg! Im Berliner Ortsteil Rummelsburg hat am Montagnachmittag ein Unbekannter ein Mädchen (10) rassistisch beleidigt und die Mutter des Kindes geschlagen. Die Polizei ermittelt.

Ein harmloser Spielplatz in Rummelsburg wurde zum Ort von Rassismus. (Symbolfoto) © kelifamily/123RF

Nach Erkenntnissen der Polizei lief der Mann gegen 15.15 Uhr am Spielplatz an der Sophienstraße/Ecke Wönnichstraße vorbei und beschimpfte das Mädchen rassistisch.

Wie die Polizei Berlin gegenüber TAG24 schildert, soll der Mann die Worte "Ihr braune Sch****, raus ihr Kan****" gesagt haben.

Als die 32-jährige Mutter den Täter aufforderte, das zu unterlassen, soll er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach flüchtete der Mann in Richtung Wönnichstraße.

Die Frau erlitt ein Hämatom am rechten Ohr, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.