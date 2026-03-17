Jubiläum in Gefahr? Mehrere tausend Euro fehlen für den Karneval der Kulturen

Berlin - Zum 30. Jubiläum soll der Karneval der Kulturen in diesem Jahr erneut für ausgelassene und mitreißende Stimmung sorgen. Doch es steht eine entscheidende Frage im Raum: Muss das Fest aufgrund steigender Kosten womöglich abgesagt werden?

Mehr als 900 Künstler werden beim Karneval der Kulturen auf den Straßen erwartet. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Der Karnevalsumzug ist ein Berliner Highlight für Jung und Alt. Doch diesmal fehlt der Kulturverwaltung das nötige Budget. Das erklärte Cerstin Richter-Kotowski (63, CDU) im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, wie rbb24 berichtet.

Für das Event fehlen demnach rund 250.000 Euro. Als Gründe nennt der Veranstalter gestiegene Preise, höhere Löhne und zusätzliche Auflagen - etwa mehr Toiletten bereitzustellen.

Insgesamt seien 1,4 Millionen Euro für den Karneval vorgesehen, so die Kulturstaatssekretärin.

Unklar ist außerdem, ob diese die anfallenden Kosten für die Reinigung durch die BSR übernehmen und ob Absperrmaterial wie Poller von der Innen- und Wirtschaftsverwaltung bereitgestellt wird.