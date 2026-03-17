Jubiläum in Gefahr? Mehrere tausend Euro fehlen für den Karneval der Kulturen
Berlin - Zum 30. Jubiläum soll der Karneval der Kulturen in diesem Jahr erneut für ausgelassene und mitreißende Stimmung sorgen. Doch es steht eine entscheidende Frage im Raum: Muss das Fest aufgrund steigender Kosten womöglich abgesagt werden?
Der Karnevalsumzug ist ein Berliner Highlight für Jung und Alt. Doch diesmal fehlt der Kulturverwaltung das nötige Budget. Das erklärte Cerstin Richter-Kotowski (63, CDU) im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, wie rbb24 berichtet.
Für das Event fehlen demnach rund 250.000 Euro. Als Gründe nennt der Veranstalter gestiegene Preise, höhere Löhne und zusätzliche Auflagen - etwa mehr Toiletten bereitzustellen.
Insgesamt seien 1,4 Millionen Euro für den Karneval vorgesehen, so die Kulturstaatssekretärin.
Unklar ist außerdem, ob diese die anfallenden Kosten für die Reinigung durch die BSR übernehmen und ob Absperrmaterial wie Poller von der Innen- und Wirtschaftsverwaltung bereitgestellt wird.
Ob der Karneval der Kulturen wegen der fehlenden 250.000 Euro tatsächlich ausfallen muss, ist noch offen. Cerstin Richter-Kotowski sucht nach Lösungen, damit der Umzug im Mai wie gewohnt stattfinden kann.
Rund 5000 Teilnehmende beim Karneval der Kulturen erwartet
Im Jubiläumsjahr soll das traditionelle Straßenfest über Pfingsten vom 22. bis 25. Mai rund um den Blücherplatz in Kreuzberg stattfinden. Höhepunkt ist der große Umzug am Pfingstsonntag, der durch Friedrichshain und Mitte führt und jedes Jahr zahlreiche Besucher anzieht.
Nach Angaben der Veranstalter werden beim Straßenfest rund 5000 Teilnehmende erwartet, während mehr als 900 Künstler beim Umzug auf die Straßen gehen.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa