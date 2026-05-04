Hinweis aufs Grillverbot endet in Prügel-Attacke

Berlin - Ein Streit um ein Grillverbot ist in Berlin-Friedrichsfelde eskaliert.

Beim Grillen verstehen manche Männer keinen Spaß. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Ein 36-Jähriger sei am Sonntagnachmittag bei einer Auseinandersetzung im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann hatte demnach eine Gruppe in der Lincolnstraße darauf hingewiesen, dass das Grillen dort nicht erlaubt sei.

Als er ankündigte, die Polizei zu rufen, griffen ihn zwei Männer an. Sie sprühten ihm Reizgas ins Gesicht und schlugen anschließend mehrfach auf ihn ein.

Der 36-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht.