Vergewaltigung in Neuköllner Jugendclub: Kommission soll Missstände aufdecken

Berlin - Eine mutmaßliche Vergewaltigung in einem Jugendzentrum in Berlin-Neukölln wird nun von einer unabhängigen Kommission aus Fachleuten untersucht.

Der Vorfall soll sich Ende 2025 im Jugendclub in der Wutzkyallee zugetragen haben. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die bereits angekündigte Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt seit Anfang 2025 in dem Jugendclub habe Ende April mit der Arbeit begonnen, teilte das Bezirksamt Neukölln mit.

In dem Jugendclub soll eine 16-Jährige von Jugendlichen Ende 2025 vergewaltigt und später bedrängt worden sein – die Polizei erfuhr davon erst durch die Anzeige des Vaters im Februar 2026.

Weder das Jugendzentrum noch später das zuständige Jugendamt des Bezirks erstatteten Anzeige. Zu den Gründen gibt es unterschiedliche Darstellungen. Inzwischen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Vorfall.

Bis Ende Mai sollen erste Ergebnisse der Kommission bekannt gegeben werden. Bis Anfang September werde die Kommission ihren Abschlussbericht der Öffentlichkeit vorstellen, hieß es.