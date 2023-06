Julian-Reichelt-Affäre: Deutscher Presserat rügt Verleger Holger Friedrich

Julian Reichelt (43) musste im Herbst 2021 seinen Posten als Chefredakteur der "Bild" räumen und den Springer-Konzern verlassen. © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Der Rat sieht den Informantenschutz verletzt, wie das Gremium am Donnerstag in Berlin mitteilte. Hintergrund ist, dass sich Verleger Friedrich an den Medienkonzern Axel Springer gewandt hatte, nachdem er von Reichelt kontaktiert worden war. Friedrich hatte das in einem Interview öffentlich bekanntgemacht.

Der Presserat ist die freiwillige Selbstkontrolle der Presse - also von Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien.

Reichelt musste im Herbst 2021 seinen Posten als Chefredakteur der "Bild" räumen und den Springer-Konzern verlassen. Hintergrund waren Vorwürfe des Machtmissbrauchs in Verbindung mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen. Der Journalist selbst hatte später von einer "Schmutzkampagne" gegen sich gesprochen und Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Derzeit ist vor dem Arbeitsgericht Berlin auch ein Streit zwischen Springer und Reichelt anhängig. Springer wirft ihm vor, Konzern-Informationen nach außen gegeben zu haben, obwohl beide Seiten vereinbart hätten, dass Reichelt diese mit seinem Abgang lösche. In dem Kontext wird auch darüber gestritten, dass sich Reichelt an Friedrich mit Infos wandte. Die Parteien sind sich uneins, ob diese unter das Löschgebot fielen, eine Entscheidung gibt es noch nicht.

Der Presserat wies zugleich eine weitere Beschwerde gegen die Redaktion der "Berliner Zeitung" in dem Kontext zurück, weil diese den Informantenschutz gewahrt habe. Es ging bei der Prüfung um einen Artikel der Zeitung, in dem der Chefredakteur über die Preisgabe des Informanten durch seinen Verleger berichtet hatte. Der Rat ist der Ansicht: "Dass Reichelt der Hinweisgeber war, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits bekannt."