08.07.2025 05:59 "Kein Recht auf Mord!" Darum steht "PETA" mit Masken und einem Sarg vor dem Reichstag

Vor dem Reichstag in Berlin stellt die Tierschutzorganisation PETA am Dienstag (10.30 Uhr) einige Schlachtbetriebe an den Pranger und hat einen Sarg dabei.

Von Mia Goldstein

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa, Katharina Kausche/dpa (Bildmontage)