Kleiner Extra-Kauf, große Wirkung: Tafel bittet um Spenden in Supermärkten

Berlin - Beim Einkaufen im Supermarkt einfach ein zusätzliches Produkt in den Wagen legen und spenden: Wer Bedürftigen in Berlin helfen möchte, kann dies in den Wochen vor Ostern beim Einkaufen tun.

Die gespendete Ware müsse originalverpackt und haltbar sein. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Von Freitag an bis zum 4. April 2026 sammeln Ehrenamtliche im Rahmen der Aktion "Eins Mehr!" in 15 Berliner Supermärkten Lebensmittel für von Armut betroffene Menschen, wie die Berliner Tafel mitteilte.

"Wir bitten wieder herzlich um Unterstützung bei "Eins Mehr!" und danken Ihnen sehr für eine kleine Osterfreude", sagte die Gründerin und Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth.

Wer mitmachen will, kann zusätzlich haltbare Lebensmittel kaufen und diese direkt an den teilnehmenden Supermärkten an die Ehrenamtlichen von Laib und Seele übergeben, einer Aktion der Berliner Tafel, Kirchen und des RBB.

So sind etwa Schoko-Osterhasen, Müsli, Kaffee, Konserven oder Aufstriche willkommen - aber auch klassische Vorräte wie Nudeln oder Reis.