Klimaaktivisten kleistern Zentrale von finanzieller Atom-Entsorgung in Berlin zu

Berlin - Klimaaktivisten haben am Montagmorgen die Zentrale der KENFO-Stiftung in Berlin mit Plakaten zugekleistert.

In Berlin kleisterten Mitglieder der Umweltschützer-Gruppe "Scientist Rebellion" die Zentrale der KENFO-Stiftung in Berlin mit Plakaten zu. © Scientist Rebellion

Mit der Aktion des friedlichen zivilen Ungehorsams sind Mitglieder der Umweltschützer-Gruppe "Scientist Rebellion" eigenen Angaben nach seit 8 Uhr in der Kurfürstenstraße in weißen Laborkitteln zugange.

Während der Kleister-Aktion hielten die Protestierenden zudem Banner mit den Aufschriften "Defund Fossil Fuels" und "KENFO: Klimakiller-Spekulant - Atom-Geld raus aus Öl & Gas" in die Luft.

Großformatige wissenschaftliche Artikel prangern nun am Eingangsbereich und an den Fenstern der Zentrale, die klimaschädliche Konsequenzen von Kapitalanlagen in Kohle-, Öl- und Gaskonzerne aufzeigen und die Forderung nach "fossilfreien Finanzen" verdeutlichen sollen.

"Öl- und Gaskonzerne produzieren lebensgefährliche Klimaschäden, aber das ist ihnen egal", so ein Mathematiker und Mitglied von "Scientist Rebellion".