Kreisliga-Spiel eskaliert: Fans stürmen Platz und starten Schlägerei beim Hellersdorfer FC

Berlin - Nach einem Kreisligaspiel am Sonntag sind Fans und Spieler der Fußballmannschaften in Berlin-Hellersdorf aufeinander losgegangen.

Zahlreiche Polizeikräfte und Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Drei Menschen wurden dabei am Sonntagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte.

Die Polizei sprach von zahlreichen Personen, die nach dem Spiel zwischen Eintracht Mahlsdorf und dem Hellersdorfer FC (6:0) aufeinander losgingen. Nach einem Bericht der "B.Z." wurden bis zu 20 Menschen gewalttätig.

Ein Mann soll sich demnach einen Feuerlöscher geschnappt und damit in Richtung Mannschaftskabine der Hellersdorfer gesprüht haben.

Zahlreiche Polizisten und Rettungskräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Sie versucht, den Auslöser für den Streit herauszufinden und zu klären, wer noch an der Prügelei beteiligt war.