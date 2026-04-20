Kreisliga-Spiel eskaliert: Fans stürmen Platz und starten Schlägerei beim Hellersdorfer FC
Von Marion van der Kraats
Berlin - Nach einem Kreisligaspiel am Sonntag sind Fans und Spieler der Fußballmannschaften in Berlin-Hellersdorf aufeinander losgegangen.
Drei Menschen wurden dabei am Sonntagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte.
Die Polizei sprach von zahlreichen Personen, die nach dem Spiel zwischen Eintracht Mahlsdorf und dem Hellersdorfer FC (6:0) aufeinander losgingen. Nach einem Bericht der "B.Z." wurden bis zu 20 Menschen gewalttätig.
Ein Mann soll sich demnach einen Feuerlöscher geschnappt und damit in Richtung Mannschaftskabine der Hellersdorfer gesprüht haben.
Zahlreiche Polizisten und Rettungskräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Sie versucht, den Auslöser für den Streit herauszufinden und zu klären, wer noch an der Prügelei beteiligt war.
Erst am Samstag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem handfesten Streit nach einem Boxkampf in Prenzlauer Berg aus. Angehörige einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie stürmten nach Zeugenaussagen den Boxring nach der Niederlage eines Verwandten.
Bei der Prügelei wurde laut Polizei Reizgas versprüht, auch mit Mobiliar soll geworfen worden sein. Sechs Erwachsene, ein Jugendlicher und zwei Kinder klagten anschließend über Augenreizungen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa