Krisen-Sender RBB mit Mega-Ausverkauf: Alle Immobilien sollen unter den Hammer

Die neue Intendantin, Ulrike Demmer (50), sagte am Montag in Potsdam auf dpa-Nachfrage, ob auch der Verkauf des markanten RBB-Hochhauskomplexes als zentralem Standort in Berlin-Charlottenburg erwogen werde, dies: "Alle Immobilien" seien in der Überprüfung.

"Es steht außer Frage, dass es zu weiteren Verkäufen kommen wird", sagte Demmer. Man könne aber noch nicht sagen, was genau. Der öffentlich-rechtliche ARD-Sender RBB entwerfe ein Zielbild für das Jahr 2028, dazu gehöre auch die Immobilienstrategie.

Der RBB hat nach Senderangaben mehrere Immobilien in Berlin (gut 140.000 Quadratmeter) und Brandenburg (gut 40.000 Quadratmeter). Bereits beschlossen ist der Verkauf von zwei Gebäuden mit Grundstück und zwei unbebauten Grundstücken in Potsdam. Die Entscheidung fiel noch in die Interims-Intendantinnenzeit von Katrin Vernau (50), die inmitten des RBB-Skandals einen Kassensturz machte und eine 49-Millionen-Euro-Lücke in der Planung identifiziere. Diese Summe muss bis Ende 2024 eingespart werden.

Auf die Frage, ob der RBB noch in der Krise stecke, sagte Demmer unter anderem: "Gute Frage. Ich möchte mit diesem Sender nach vorne gucken. Ich glaube, dass dieser Sender eine gute Zukunft hat."