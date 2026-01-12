Neue Bühne für Anna Loos: Ex-Silly-Frontfrau will Theater-Chefin werden

Berlin - Die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos (55) will zukünftig das Theater in ihrer Heimatstadt Brandenburg an der Havel leiten.

Anna Loos (55) startet neue Karriere. © Marcus Brandt/dpa

Die "Helen Dorn"-Darstellerin verriet der Deutschen Presse-Agentur: "Ich habe mich Ende des vergangenen Jahres offiziell als zukünftige Intendantin beworben." Noch ist offen, ob die Stadt ihr grünes Licht gibt. Der bisherige Intendant hatte das Haus bereits im Sommer 2025 verlassen.

Für Loos ist das Projekt eine echte Herzensangelegenheit. "Ohne dieses Haus wäre ich vermutlich keine Künstlerin geworden", sagt die frühere Silly-Sängerin. Schon als Kind saß sie dort im Publikum, mit 17 floh sie aus der DDR. Trotz Wohnsitz in Berlin ist die Verbindung zu Brandenburg an der Havel bis heute eng – Familie und Freunde leben noch dort.

Mit eigener Handschrift und einem langfristig festen Schauspielensemble will sie das Theater aus der Krise führen.

Die Schauspielerin beklagt zu wenig Programm, sinkende Ticketverkäufe und kaum Eigenproduktionen. "Die Lichter sind häufiger aus als an", kritisiert Loos deutlich. Genau das will sie ändern, denn Theater sei kein Luxus, sondern wichtig, um Menschen aus ihren Blasen zu holen, sagt die Ehefrau von Schauspielstar Jan Josef Liefers (61).