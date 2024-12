Berghain feiert 20. Geburtstag: "Runterfallen, Popo knallen - so ist das Leben!"

Auf dem Line-up stehen insgesamt rund 70 DJs - darunter allein 30 auf dem Berghain-Main-Floor. Unter der Programmankündigung des Dezember-Flyers hinterlässt der im Dezember 2004 eröffnete Club einen kleinen Geburtstagsgruß: "Hoch sollst du leben, an der Decke kleben! Runterfallen, Popo knallen - so ist das Leben!"

Am Wochenende feiert der Szene-Tempel mit einer langen Clubnacht seinen 20. Geburtstag, die in der Nacht von Freitag auf Samstag startet.

Feierwütige und auch Promis zieht es in den berühmten Berliner Techno-Club. © Henning Kaiser/dpa

Die "Süddeutsche Zeitung" bezeichnete den Technobunker im Jahr 2022 als "eine Art Vatikan der Partywelt: Man weiß nicht, was hinter den Mauern passiert, interpretiert aber umso mehr hinein".

Dem dreistöckigen Betonklotz am Wriezener Bahnhof wird "die härteste Tür Berlins" nachgesagt - viele Partywillige scheitern an den Türstehern. Medienberichten zufolge immer wieder auch Promis - genannt wird etwa der US-amerikanische Rapper Macklemore (41).

Schauspielerin Claire Danes (45, "Homeland") hingegen entpuppte sich 2015 als großer Fan: "Es ist der beste Ort der Welt", hatte sie in der US-Talkshow "Ellen" geschwärmt und von nackten Clubgängern berichtet. Das Rap-Trio K.I.Z benannte sogar einen Song nach der "Berghainschlange".

Gemessen am vielerorts drohenden Clubsterben - etablierte Läden wie die "Wilde Renate" oder das "Watergate" in der Hauptstadt machen dicht - sind die 20 Jahre Berghain ein stattliches Alter. Zumal die in der Schwulenszene liegenden Wurzeln noch länger zurückreichen: So gab es den Vorgängerclub "Ostgut" und vorher schon die "Snax"-Partyreihe.