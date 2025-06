Erinnerung an Christo und Jeanne-Claude: Berliner Reichstag wieder verhüllt

Alles in Kürze

Berlin - 30 Jahre nach der spektakulären Verhüllung des Berliner Reichstags ist das Kunstwerk zurück in der Stadt.

Hunderte Handys wurden auf dem gut gefüllten Platz der Republik gegen 22 Uhr in die Höhe gehalten, als die Illumination begann. Unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU ) hatte symbolisch auf einen Buzzer gedrückt, um die Projektoren einzuschalten.

Mit 24 Hochleistungsprojektoren wurde das Werk des Künstler-Ehepaars Christo (†84) und Jeanne-Claude (†74) am späten Montagabend an die Westfassade des Gebäudes projiziert.

Christo (†84) und Jeanne-Claude (†74) im Januar 2002 bei einer Ausstellung in Washington. Links im Bild ist der verhüllte Reichstag im Original zu sehen. © Robyn Beck / AFP

Mit dabei waren am Montag der Kulturmanager Peter Schwenkow und der Unternehmer Roland Specker, die maßgeblich an dem Projekt beteiligt sind. Sie hatten auch die große Verhüllung 1995 als Gründungsmitglieder des Vereins "Berliner für den Reichstag" mit initiiert und gemeinsam mit der Christo and Jeanne-Claude Foundation umgesetzt.

Das Künstlerehepaar Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) begeisterte Menschen in aller Welt mit seinen Projekten.

Mit "Wrapped Reichstag" verhüllten beide vom 24. Juni bis 7. Juli 1995 den späteren Bundestag in Berlin. Die Bilder davon gingen um die Welt. Das lange umstrittene Projekt lockte etwa fünf Millionen Menschen in die Stadt.

Die Lichtprojektion soll nun das Kunstwerk von früher in den kommenden Tagen neu interpretieren. Die Kosten für das Projekt liegen Schwenkow zufolge bei rund einer halben Million Euro. Am 13. Juni wäre auch der 90. Geburtstag des Künstlerehepaares gewesen, beide waren am 13. Juni 1935 geboren worden.