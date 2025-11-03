 513

Mit 90 volle Power am Pastatisch: Nonna Angela steht immer noch am Restaurant-Herd

Angela Matarrese setzt beim Pasta-Machen auf Tradition statt Technik. Die 90-Jährige denkt nicht ans Aufhören – und erhält nun eine besondere Auszeichnung.

Von Lilli Förter

Berlin - Angela Matarrese setzt beim Pasta-Machen auf Tradition statt Technik. Die 90-Jährige denkt nicht ans Aufhören und erhält nun eine besondere Auszeichnung.

Seit fast 35 Jahren kocht Angela Matarrese (90) in einem Restaurant in Berlin-Schöneberg.
Seit fast 35 Jahren kocht Angela Matarrese (90) in einem Restaurant in Berlin-Schöneberg.  © Lilli Förter/dpa

Die 90-jährige Angela Matarrese ist das, was man im Internet als "Nonna" bezeichnet: eine ältere italienische Frau, die vor allem Italienisch spricht, ständig fragt, ob man Hunger hat und Essen zubereitet, das direkt ins Herz geht.

Seit fast 35 Jahren kocht sie in einem Restaurant in Berlin-Schöneberg. Am 10. November wird das Leben der 90-Jährigen mit einem Preis bedacht: dem Karrierepreis der "True Italian Awards 2025".

In der Jury sitzen Journalisten und Influencer, die sich auf Berlins Food-Szene spezialisiert haben. Eine Ehre sei das – und eine Überraschung, sagt Matarrese.

Berlin: Hollywoodstar Richard Gere stellt Dalai-Lama-Film in Berlin vor
Berlin Kultur & Leute Hollywoodstar Richard Gere stellt Dalai-Lama-Film in Berlin vor

Sie habe nicht damit gerechnet, "dass die Deutschen sie so ins Herz geschlossen haben", erzählt sie der Deutschen Presse-Agentur.

Angela Matarrese knetet ihren Pastateig noch selbst.
Angela Matarrese knetet ihren Pastateig noch selbst.  © Lilli Förter/dpa

Angela Matarreses Weg zur Pasta-Ikone

In den 90ern eröffneten Angela Matarreses und ihr Sohn die Trattoria a Muntagnola.
In den 90ern eröffneten Angela Matarreses und ihr Sohn die Trattoria a Muntagnola.  © Lilli Förter/dpa

Dabei begann ihre Reise als Köchin eher aus der Not heraus. Um die Söhne im Heimatdorf Scanzano Jonico im Süden Italiens zu halten, kam ihr Mann auf die Idee, dort eine Pizzeria zu eröffnen. Am Ende waren es nicht die Kinder, die den Laden schmissen, sondern Angela Matarrese selbst.

Nach dem plötzlichen Tod des Vaters holte Sohn Pino Bianco seine Mutter Anfang der 90er Jahre schließlich nach Berlin, wo sie gemeinsam die Trattoria a Muntagnola eröffneten. Muntagnola – zu Deutsch: "die aus den Bergen".

Wenn "Mama" den Laden betritt, dauert es nicht lange, bis ihr Oberkörper in einer Schürze und ihre Hände im Mehl stecken. Dass sie das Pastamachen im Schlaf beherrscht, sieht man auf den ersten Blick. Die wichtigste Zutat? "Tranquillità", Ruhe, sagt Matarrese. Wer ruhig sei, könne den Teig besser verstehen und ihm geben, was er braucht. Je nach Wetter könne mehr Mehl oder mehr Flüssigkeit nötig sein.

Berlin: Aus für SchwuZ nach 50 Jahren: Queerer Berliner Kult-Club muss schließen
Berlin Kultur & Leute Aus für SchwuZ nach 50 Jahren: Queerer Berliner Kult-Club muss schließen

Zwar ist Matarrese inzwischen nicht mehr Teil des regulären Küchenbetriebs. Dass es gut laufe, sei dennoch ihr Verdienst, erklärt ihr Sohn. Sie sei das Original, stehe für authentische italienische Küche.

Die Liebe, die sie von den Gästen bekomme, habe Berlin trotz der Sprachbarriere längst zu ihrer Heimat werden lassen, sagt sie. Warum sie nicht einfach die Füße hochlege? Weil das Geheimnis des Lebens sei, "immer eine kleine Beschäftigung zu haben", übersetzt ihr Sohn.

Titelfoto: Lilli Förter/dpa

Mehr zum Thema Berlin Kultur & Leute: