Lollapalooza 2026: Erste Acts für Festival bekannt gegeben

Berlin - Das Lollapalooza-Festival in Berlin hat die ersten Acts für kommendes Jahr bekannt gegeben.

Seit zehn Jahren gibt es das Lollapalooza-Festival in Berlin. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

Mit dabei sind der US-Rapper Pitbull (44, "Hotel Room Service"), die britische Musikerin Lily Allen (40, "Smile") und die neuseeländische Sängerin Lorde (29, "Royals"), wie es in einer Mitteilung heißt.

Das Festival findet am 18. und 19. Juli 2026 im Olympiapark statt. Der reguläre Ticketverkauf startet am 11. Dezember.

Zugesagt hätten unter anderem auch der deutsche Musiker Zartmann, der schottische Sänger Lewis Capaldi (29), die schwedische Popsängerin Zara Larsson (27) und der US-amerikanischer Singer-Songwriter Teddy Swims (33).