Berlinale gibt Filme für Wettbewerb bekannt

Berlin - Knapp einen Monat vor Beginn des Berliner Filmfestivals wird das Programm zur Berlinale vorgestellt.

Welche Filme auf der diesjährigen Berlinale laufen, wird am Dienstag bekannt gegeben. © Britta Pedersen/dpa

Direktorin Tricia Tuttle (56) will am Dienstag (10.45 Uhr) in der Akademie der Künste in Berlin die Filme für den Wettbewerb bekannt geben.

Die Internationalen Filmfestspiele beginnen am 12. Februar.

Regisseur Wim Wenders (80, "Paris, Texas") leitet in diesem Jahr die Internationale Jury. Schauspielerin Michelle Yeoh (63, "Wicked", "Everything Everywhere All at Once") erhält den Goldenen Ehrenbären.