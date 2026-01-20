Berlinale gibt Filme für Wettbewerb bekannt
Von Julia Kilian
Berlin - Knapp einen Monat vor Beginn des Berliner Filmfestivals wird das Programm zur Berlinale vorgestellt.
Direktorin Tricia Tuttle (56) will am Dienstag (10.45 Uhr) in der Akademie der Künste in Berlin die Filme für den Wettbewerb bekannt geben.
Die Internationalen Filmfestspiele beginnen am 12. Februar.
Regisseur Wim Wenders (80, "Paris, Texas") leitet in diesem Jahr die Internationale Jury. Schauspielerin Michelle Yeoh (63, "Wicked", "Everything Everywhere All at Once") erhält den Goldenen Ehrenbären.
Bekannt sind bereits mehrere Gäste - etwa Popstar Charli xcx (33, "Brat"), Schauspieler Ethan Hawke (55) und Unternehmerin Kylie Jenner (28), die mit Hollywoodstar Timothée Chalamet (30) liiert ist. Bisher ist unklar, ob Chalamet mit seinem neuen Film "Marty Supreme" auch nach Berlin kommen wird.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa