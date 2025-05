Berlinerin will 495 Marathons in 495 Tagen laufen: Das ist ihre größte Angst

Berlin - Der Plan klingt verrückt: Joyce Hübner (37) aus Berlin will in 495 Tagen alle über 2000 deutschen Städte ablaufen. Das wären 21.000 Kilometer. Warum tut sie das - und wie plant man so ein Projekt?

Joyce Hübner (37) hat eine schier unglaubliche Aufgabe vor sich. © Patrick Pleul/dpa

Joyce Hübner fürchtet nicht die Gesamtkilometerleistung von über 21.300 Kilometern, die sie von diesem Sonntag an laufen will. Es ist auch nicht die Tatsache, dass vor ihr 495 Marathons an 495 Tagen liegen.

"Ich habe Angst vor dem Winter", sagt sie in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur zu ihrem Projekt "Joyce Städtetrip". Bei Minusgraden zu laufen möge sie gar nicht. Hübner will in den 16 Monaten die über 2000 statistisch erfassten deutschen Städte ablaufen.

Im Oktober 2026 will sie es geschafft haben. "Rein körperlich ist das machbar, der passt sich an", sagt Jonas Deichmann (38) über die generelle Belastung bei dem Projekt.

Der Extremsportler absolvierte im vergangenen Jahr in und um Roth 120 Triathlon-Langdistanzen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in 120 Tagen. Aus seiner Sicht besteht die größere Herausforderung darin, "jeden Tag aufs Neue Bock zu haben".

Hinzu komme die Tatsache der fehlenden Privatsphäre über so einen langen Zeitraum. Denn Hübner, die bei Deichmanns Weltrekord auch mal bei einem abschließenden Marathon mitlief, will mit ihrem Projekt auch andere wieder zum Mitmachen motivieren.

2023 lief Hübner die deutsche Grenze ab - 120 Marathons oder 5127 Kilometer. 143 Tage benötigte sie. Ein Jahr später lief sie rund um Mallorca. Die Idee mit dem Städtetrip kam ihrem Freund.