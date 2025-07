"Rave the Planet": Regen sorgt für weniger Besucher, aber nicht weniger Stimmung

Berlin - Bunte Regencapes und -schirme, knallgelbe Sonnenblumen, laute Beats - und ausgelassene Laune. Dunkle Wolken und Schauer halten Techno-Fans nicht auf. Zehntausende Menschen aller Generationen feiern nach Veranstalterangaben in Berlin bei der vierten Ausgabe der Party-Demo "Rave The Planet" mit Loveparade-Gründer Dr. Motte.

Die Feiernden ließen sich vom Nieselregen nicht abhalten. © Annette Riedl/dpa

Unter dem Motto "The Future is now" (Die Zukunft ist jetzt) beteiligten sich laut Veranstalter rund 290 Künstler an dem Techno-Spektakel auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und Siegessäule. 35 Wagen - sogenannte Floats - fuhren um die Siegessäule herum und dann zurück zum Wahrzeichen am Pariser Platz.

Zu der Party-Demo erwarteten die Veranstalter um Loveparade-Gründer Dr. Motte im Vorfeld wie im Vorjahr rund 300.000 Menschen. Das regnerische Wetter dämpfte die Erwartungen.

Und so war in den ersten Stunden auf der Strecke im Tiergarten zunächst noch relativ viel Platz. Das Techno-Spektakel geht jedoch bis in den späten Abend.

Die Veranstalter zeigten sich am Nachmittag zufrieden: Aufgrund des Wetters seien erwartungsgemäß weniger Menschen gekommen, sagte der Geschäftsführer von "Rave The Planet", Timm Zeiss. Eine sechsstellige Besucherzahl sei gleichwohl erreicht.

Die Polizei begleitete die Parade nach eigenen Angaben mit etwa 1000 Beamten, darunter auch Polizisten aus Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag bezeichnete ein Polizeisprecher die Stimmung als friedlich und "absolut unauffällig".