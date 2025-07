Stürmische Zeiten: Tegeler Hafenfest aus Sicherheitsgründen abgesagt

Alles in Kürze

Das beliebte Hafenfest am Tegeler See lockt Jahr für Jahr nicht nur aus Reinickendorf viele Besucher an. (Archivfoto) © Wolfgang Kumm/dpa

Nach Angaben des Bezirksamts Reinickendorf wurde das vom 24. bis 27. Juli geplante Tegeler Hafenfest aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Es findet alljährlich an der Greenwichpromenade am Tegeler See statt, wo - wie andernorts im Bezirk auch - zahlreiche Bäume durch den Sturm beschädigt wurden.

"Dies ist keine leichte Entscheidung, gerade weil das Fest zum kulturellen Leben unseres Bezirks gehört und jedes Jahr zahlreiche Menschen aus Reinickendorf und darüber hinaus zusammenbringt", erklärte Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (63, CDU).

"Aber die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität." Auch zwei Sportanlagen müssten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.