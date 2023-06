Danger Dan feiert 40. Geburtstag mit "all seinen Freunden" und 30.000 Menschen

Berlin - Zum großen Jubiläum füllt Rapper und Songwriter Danger Dan (40, "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt") gleich an zwei Abenden in Folge die Berliner Wuhlheide.

Am 2. und 3. Juni ist Rapper und Songwriter Danger Dan (40) in der Wuhlheide zu sehen. © Carsten Koall/dpa

Am gestrigen Donnerstag ist Daniel Pongratz - besser bekannt als Danger Dan - 40 Jahre alt geworden. Und zu seinem Ehrentag hat sich das Antilopen-Gang-Mitglied etwas ganz besonderes ausgedacht.

"Wir sind überglücklich, denn wir haben tatsächlich Berlins schönste Bühne für das schönste und längste Fest meines Lebens mit allen meinen Freundinnen und Freunden bekommen", schreibt der Musiker auf Instagram über sein Geburtstagskonzert.

Am heutigen Freitag und am morgigen Samstag (2. und 3. Juni) steht Danger Dan vor jeweils 15.000 Fans auf der Parkbühne in der Wuhlheide.

Und das nicht allein: der Rapper hat zahlreiche Weggefährten aus allen Phasen seiner vielseitigen Karriere mit im Gepäck - von den Anfängen mit der "Anti-Alles-Aktion" in alternativen Jugendzentren bis zum Klavierkonzert im Berliner Admiralspalast. Mit wem genau Danger Dan an den beiden Abenden die Stage teilen wird, ist aber noch ein Geheimnis.

Der Wahlberliner verspricht: "Die Show, die wir planen, wird mehr als nur ein Konzert, Ihr dürft Euch freuen auf eine pompöse gala-artige Reise durch mein Leben als Musiker, eine Art Klassentreffen mit alten und neuen Freunden, ein unvergesslicher Abend voller Überraschungen und Emotionen."