Elton John in Berlin: Pop-Legende begeistert auf Abschieds-Konzert

Seit fünf Jahren schon reist Elton John mit seiner Abschieds-Tour durch die Welt. Am Montag gab der Popstar das 300. Konzert dieser Reise in Berlin.

Von Andreas Weihs

Berlin - Seit fünf Jahren schon ist Elton John (76) mit seiner Abschieds-Tour auf der ganzen Welt unterwegs. Am Montagabend gab der Popstar mit seiner Band das 300. Konzert dieser Reise in Berlin.

In Berlin spielte Pop-Legende Elton John (76) gleich dreimal in der Mercedes-Benz-Arena. © Andreas Weihs Eine scheinbar unendliche Geschichte geht nun doch zu Ende: Nach mehr als 50 Jahren im globalen Musikzirkus geht mit Elton John einer der erfolgreichsten Solokünstler der populären Musik in seinen Ruhestand. Aber nicht, ohne sich würdig von seinen Fans zu verabschieden. Seine "Farewell Yellow Brick Road"-Tour führt ihn, unterbrochen durch die Pandemie und eine Hüftoperation, nun schon seit fünf Jahren rund um die Welt. In Berlin standen gleich drei Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena auf dem Programm. Pünktlich 20 Uhr tönen die ersten Akkorde von "Bennie & The Jets" durch die Konzerthalle und saugen damit auch die letzten Besucher von den Gängen hinein in die Show. Dann reiht sich ein Hit an den nächsten. Elton John kann da aus dem Vollen schöpfen, tut es aber mit Abstrichen. Nur wenige Songs auf der Setliste stammen aus Alben nach 1975. So fehlen wichtige Lieder wie "Nikita", immerhin sein erster britischer Nummer-eins-Hit, oder "Sacrifice". Und auch den "König der Löwen" ließ er links liegen. Dennoch ist die gebotene Werkschau beeindruckend: "Tiny Dancer", "Take Me To The Pilot", der unverzichtbare "Crocodile Rock" und der selten gespielte "Border Song", Aretha Franklin gewidmet.

Elton John verabschiedet sich in Berlin und bringt Fans zum Toben

Mit seiner aktuellen Tour will der Sänger auch auf seine 50-jährige Karriere zurückblicken. © Andreas Weihs Keiner der Songs klingt wie auf den Alben, die Musiker improvisieren reichlich und sind stets für eine Überraschung gut. Gleich drei Musiker seiner exzellenten Band sind hinter Schlagwerken platziert, bedienen Trommeln, Becken und Congas - die Basis für den gewaltigen Sound, der zweieinhalb Stunden von der Bühne über die Fans im Saal hereinbricht. Selbst die Balladen werden zum "Kracher". Nicht nur "Levon" entwickelt sich zu einer wahren Sound-Orgie. Besonders Percussionist Ray Cooper (75) und Gitarrist Davey Johnstone (72), die schon seit den Siebzigern mit dem Mann am Klavier arbeiten, bringen sich exponiert in Stellung und werden mit frenetischem Beifall bedacht, sorgen sie doch maßgeblich für den im positiven Sinne brachialen Sound an diesem Abend. Immer wieder animiert der "Rocketman" sein Publikum, der Arm mit dem Zeigefinger nach vorn und auch die Leute auf den hinteren Rängen nicht vergessend. Die Zuhörer toben, stehen auf und vereinzelt wird sogar getanzt. Immer wieder tosender Applaus, den der Sänger huldvoll entgegennimmt, indem er mit ausgebreiteten Armen an der Bühnenkante entlang schreitet.

Elton John beeindruckt in der Hauptstadt mit ausgefeilter Bühnenshow