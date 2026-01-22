Er prägte eine Ära: Ex-Intendant vom Deutschen Theater gestorben

Berlin - Der frühere Intendant des Deutschen Theaters in Berlin , Bernd Wilms (†85), ist tot.

Theaterintendant Bernd Wilms wurde 85 Jahre alt. © Soeren Stache/dpa

Er starb am Mittwoch im Alter von 85 Jahren, wie das Theater unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Mit "seinem klugen Blick" habe er am Deutschen Theater eine Ära geprägt. Wilms hatte das Haus von 2001 bis 2008 geleitet, zuvor war er am Maxim Gorki Theater.

"Bernd Wilms war selbst kein Regisseur, aber ein uneitler Ermöglicher, ein Erfinder und Menschenkenner, ein Verfechter des Handwerks, einer, der aus Niederlagen stärker wurde", würdigte ihn das Theater.

Nach schwierigen Anfangsjahren sei er weitsichtig genug gewesen, Regisseure wie Jürgen Gosch, Dimiter Gotscheff, Barbara Frey und Michael Thalheimer ans Haus zu binden und mit viel Freiheit auszustatten.

Wilms war am 1. November 1940 in Solingen geboren worden. Als Dramaturg führten ihn seine Wege etwa über Wuppertal, Hamburg und Bremen nach München, wo er von 1986 bis 1991 die renommierte Otto-Falkenberg-Schule leitete.