Fashion Week zeigt Festivalmode: Nippel und Tanzeinlagen bringen Club auf den Laufsteg

Berlin - Leicht bekleidete Models tanzten in psychedelischen Kleidern über den Laufsteg auf der Fashion Week in Berlin . Bei der aufregenden Festivalmode der Designerin Lettau war der ein oder andere Nippel bewusst in Szene gesetzt.

"The Night Away" hieß es am Donnerstagabend bei der Lettau Art Fashion Show im Pandion auch für TAG24 , als holografisch schimmernde, mystische Glitzer-, Neon- und exotisch gemusterte Stoffe über den Laufsteg funkelten.

Die Fransen sind charakteristisch für den Style der Berliner Modedesignerin Lettau. © TAG24 (Bildmontage)

Die Designerin Lettau ist gelernte Maßschneiderin aus Prenzlauer Berg, die im Jahr 2012 ihre Modemarke Lettau Art Fashion gegründet hat.

Inspiriert zu ihrer psychedelischen Kreation wurde Lettau von elektronischer Musik, der vielfältigen Berliner Clubszene und dem Reisen zu Festivals auf der ganzen Welt.

Die verspielte Ästhetik in ihrer Kollektion, die Mode-Laien teils an Bademode erinnert, rührt von dem Leben und Arbeiten der Modeschöpferin auf der pulsierenden Sonneninsel Ibiza her.

Als Lettau zu Beginn ihrer Karriere in Nachtclubs ging, trug sie ihre handgefertigten Outfits. Wenn sie Komplimente für ihren Style bekam, gab sie ihre Kontaktkarte heraus. So erarbeitete sich die Berlinerin einen Namen und verkauft nun ihre Mode in mehreren Geschäften in Deutschlands Hauptstadt, auf Ibiza, in Amsterdam und Paris.

Auch über einen Online-Shop, in dem Kunden ihr Lieblingsdesign auswählen und sich für einen der zwanzig Stoffe entscheiden, sind die extravaganten Festivaloutfits erhältlich.

Die eng anliegenden, langlebigen, sexy und dennoch entspannten Teile werden in limitierten Auflage in Lettaus Studio in Berlin-Neukölln handgefertigt und auf Bestellung hin geschneidert.