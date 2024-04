"Für René": Volksbühne nimmt Abschied von Intendant Pollesch (†61)

Unter dem Titel "Schmeiß dein Ego weg und feier, was du liebst – Für René" verabschiedete die Volksbühne ihren im Alter von 68 Jahren verstorbenen Intendanten René Pollesch. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Knapp drei Stunden lang standen das Ensemble und Gäste wie der Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow (53) am Donnerstag für verschiedene Auftritte auf der Bühne des Theaters in Mitte.

Einige richteten persönliche Worte an Pollesch, der Ende Februar überraschend im Alter von 61 Jahren gestorben war.

Von Lowtzow, der mit Pollesch das Stück "Von einem der auszog, weil er sich die Miete nicht mehr leisten konnte" inszeniert hatte, spielte auf der Gitarre und bedankte sich für die jahrelange Freundschaft.

Sein Denken habe ihm "oft den Boden unter den Füßen weggezogen und gleichzeitig ein Lächeln ins Gesicht gezaubert", sagte er.

Performance-Künstlerin Florentina Holzinger (38, "Ophelia's Got Talent"), die mit einem (fast) nackten Frauenensemble in Matrosen-Kleidung auf der Bühne Stepptanz machte, sagte: "René war für uns wirklich einer der guten Menschen. Wir hatten diese bedingungslose Unterstützung, egal was war."

Mit einer Art buntem Wettbewerb war die ausverkaufte Gedenkfeier mit dem Titel "Schmeiß dein Ego weg und feier was du liebst – Für René" am Donnerstagnachmittag eröffnet worden.

Zu einem Ballroom unter dem Motto "Give Me Life: The Free Agent Kiki Ball" liefen Teilnehmer auf einem Laufsteg im Sternfoyer des Theaters. Bei der Ballroom-Kultur handelt es sich um eine in New York etablierte Bewegung aus der queeren Szene.