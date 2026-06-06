Jahrzehntelang verschollen: NS-Raubgut wechselt für 4 Millionen den Besitzer

Berlin - Die Tänzerinnen-Figur vor der Villa von Heinrich Stahl (†74) wurde nach seiner Ermordung im KZ als NS-Raubgut eingestuft, restituiert und nun auf einer Auktion versteigert.

Der Bildhauer Georg Kolbe (1877–1947) entwarf den Brunnen für die Villa von Heinrich Stahl. © Imago / Schöning

Seit 1979 stand der Brunnen im Garten des Georg Kolbe Museums in Berlin. Nun gehört es zu einer Privatsammlung in den USA. Diese habe bei der Auktion mit insgesamt sechs Bietern den Zuschlag bekommen, sagte eine Sprecherin des Berliner Auktionshauses Grisebach der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Hammer fiel bei vier Millionen Euro. "Was nun mit dem Brunnen passiert, wissen wir nicht", sagte die Sprecherin.

Bei dem Brunnen aus Bronze und Travertin aus dem Jahr 1922 handelt es sich um NS-Raubgut. Das Museum im Berliner Westend hatte ihn jüngst an die Erben der Familie des ursprünglichen Eigentümers zurückzugeben. Am Donnerstagabend wurde er schließlich als Highlight der Sommerauktion versteigert.

Wie es auf der Internetseite des Bezirksamts Berlin-Charlottenburg heißt, hatte der Bildhauer Georg Kolbe (1877-1947) den Brunnen für die Villa von Heinrich Stahl (1868-1942) geschaffen.

Er war Direktor der Victoria-Versicherung und später Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde von Berlin.