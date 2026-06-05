Teurer Wahlkampf beim CSD: Viele Parteien mit Trucks dabei und Wegner ganz vorn

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU ) nimmt erstmals mit einem eigenen Truck an der großen Parade zum Christopher Street Day (CSD) teil.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) ist beim CSD zwar schon öfter auf anderen Trucks mitgefahren, hatte aber noch nie einen eigenen. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Land Berlin meldete über die Marketinggesellschaft "Berlin Partner" einen Wagen für die Demonstration mit Hunderttausenden Teilnehmern und Zuschauern am 25. Juli an, wie Senatssprecherin Christine Richter auf Anfrage mitteilte. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Unterwegs sein wird laut Richter/Senatskanzlei ein doppelstöckiger Truck mit dem Motto "Regenbogenhauptstadt Berlin", der in den Farben der Regenbogenflagge gehalten, mit dem Berliner Bären versehen und mit zwei LED-Wänden ausgestattet ist.

"Auf dem Wagen werden Vertreter verschiedener Initiativen, Institutionen und des Regenbogen-Netzwerks der Berliner Verwaltung mitfahren", sagte sie. Dabei seien auch Wegner und weitere Mitglieder des Senats.

Der CSD sei eine wichtige Veranstaltung in und für Berlin, erklärte Wegner. "Gemeinsam mit Berlin Partner wollen wir als Land Berlin ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und die queere Community setzen und uns gegen Homophobie und Ausgrenzung stellen."

Richter zufolge ist die Teilnahme am CSD Teil einer Kampagne im Rahmen des Berliner "Pride Month", bei der es um Aufmerksamkeit für Selbstbestimmung, queere Sicherheit und ein diskriminierungsfreies Zusammenleben gehe.