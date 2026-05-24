Höhepunkt beim Karneval der Kulturen: Großer Umzug zieht durch Berlin

Berlin - Der große Straßenumzug beim Karneval der Kulturen in Berlin beginnt an diesem Sonntagmittag in Friedrichshain.

Aufgrund einer Baustelle in Kreuzberg muss der große Straßenumzug durch Friedrichshain ziehen. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Mehr als 60 internationale Gruppen präsentieren ab 13.30 Uhr Tanz, Musik und Kostüme aus aller Welt. Viele Zehntausend Besucher werden erwartet.

Die Strecke führt von der Kreuzung Frankfurter Allee und Proskauer Straße über die Frankfurter Allee und Karl-Marx-Allee.

Die Veranstalter appellierten an die Menschen, sich verantwortungsvoll zu verhalten und Toiletten zu benutzen. Zudem baten sie, den abgesperrten Grünstreifen auf der Karl-Marx-Allee nicht zu betreten und zu zertrampeln.

Die traditionelle Strecke der früheren Jahre durch Kreuzberg ist seit dem vergangenen Jahr wegen einer Baustelle in Kreuzberg gesperrt.