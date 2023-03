Chris Brown wirft bei Lap-Dance Handy von Fan weg!

Bei seinem Berlin-Auftritt hat R&B-Sänger Chris Brown das Handy eines Fans weggeworfen. Die Frau hatte sich wenig begeistert vom Lap-Dance des Musikers gezeigt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Da hatte einer mächtig schlechte Laune: Weil ein Fan sich von seinem Lap-Dance wenig begeistert zeigte, hat R&B-Sänger Chris Brown (33, "Run it!") bei seinem Konzert in Berlin dessen Handy ins Publikum geworfen!

Chris Brown: Bei seinem Tour-Stopp in Berlin hat sich der Musiker mit einem Fan angelegt. (Archivbild) © CRAIG BARRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Bei jedem Konzert seiner "Under the Influence"-Tournee holt Skandal-Sänger Chris Brown eine Dame auf die Bühne, um ihr mit einem exklusiven Lap-Dance einzuheizen. Doch beim Tour-Stopp in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin kam es am Mittwoch zum Eklat: Als die junge Frau, die Brown für die Performance seines Songs "Take You Down" auf die Bühne gebeten hatte, ihr Handy partout nicht aus der Hand legen wollte, platzte dem 33-Jährigen der Kragen: Kurzerhand griff sich der Sänger das Smartphone und warf es in die Menge! Immerhin hatte Brown die Auserwählte vorgewarnt: Als diese den Blick anstatt auf die Dance-Moves des R&B-Stars lieber auf ihr Smartphone richtete, nahm der Sänger ihr das Telefon aus der Hand und legte es ihr umgedreht auf den Schoß. Vergebens - kurz darauf hing die Brünette erneut am Handy. Berlin Kultur & Leute "Weird Al" Yankovic gibt Konzert in Berlin Schließlich hatte Chris genug vom Desinteresse seines Fans, er nahm der Unbekannten das Gerät erneut aus der Hand und warf es von der Bühne.

Chris Brown: "Under the Influence"-Tour bricht alle Rekorde

Glück gehabt: In seiner Instagram-Story stellte Brown später klar, dass die Dame ihr Handy inzwischen wiederbekommen habe. In einem weiteren auf TikTok veröffentlichten Video ist zu sehen, wie eine von Browns Background-Tänzerinnen das Smartphone nach dem Konzert an die Besitzerin zurückgibt. Im Netz sorgt der erneute Skandal um den Sänger für ein geteiltes Echo. Die einen feiern Chris für die Aktion, andere finden den Auftritt eher peinlich. Über mangelnde Aufmerksamkeit kann sich Brown im Allgemeinen aber nicht beklagen. Seine "Under the Influence"-Tour bricht aktuell alle Rekorde: Im Dezember 2022 startete der Vorverkauf für die Tour, die auch Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz beinhaltet. Binnen Minuten war die gesamte Tour restlos ausverkauft. In der o2-Arena in London trat der Musiker sechsmal hintereinander auf.