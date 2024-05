Berlin gedenkt Ende des Zweiten Weltkrieges und Befreiung von Nazis am 8. Mai

Berlin - Anlässlich des Tags der Befreiung vom Nationalsozialismus finden am 8. Mai diverse Gedenkveranstaltungen in Berlin statt.

In Anwesenheit von Mitgliedern des Bezirksamtes finden an folgenden Orten Veranstaltungen statt:

Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen sind zum 79. Jahrestag des Kriegsendes vor allem in Lichtenberg geplant, wie das zuständige Bezirksamt am Donnerstag mitteilte.

Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (44, Grüne ) und Vertreter der Fraktionen werden mit dem ersten Vizepräsidenten der Technischen Universität (TU), Prof. Stephan Völker vor Ort sein, wie das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf am Donnerstag mitteilte.

Um 9 Uhr wird ein Gesteck am Denkmal für die polnischen Befreierinnen und Befreier an der Technischen Universität (Straße des 17. Juni 145/Ernst-Reuter-Platz) niedergelegt werden.

Am 8. Mai 1945 trat die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht in Kraft trat, womit der Zweite Weltkrieg in Europa ein Ende fand.