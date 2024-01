Kostenloser Eintritt: Diese Berliner Kultureinrichtungen öffnen ihre Türen

Berlin - Der eintrittsfreie Museumssonntag in Berlin geht 2024 in eine nächste Runde. Diese Museen sind dabei.

Im Juli 2021 fand der kostenfreie Museumssonntag erstmals statt. Seitdem haben rund 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher teilgenommen, so eine Sprecherin des Aktionstags.

Insgesamt 72 Kultureinrichtungen öffnen am 7. Januar ihre Tore, so die Kultursenatsverwaltung.

Bei einigen Kultureinrichtungen muss ein Online-Ticket gebucht werden. Dazu gehören das ANOHA, das Deutsche Technikmuseum, das Haus am Waldsee, der KW Institute for Contemporary Art und das Schwulen Museum. Auch Kinder benötigen in diesem Fall ein Online-Ticket. Zur Online-Buchung kommt Ihr hier.

Bei allen anderen Museen können vor Ort kostenfreie Tickets erworben werden.