Berliner Clubsterben reißt nicht ab: SchwuZ droht das Aus

Berlin - Fast alle Berliner Club-Betreiber stecken in der Finanz-Klemme - so auch das SchwuZ in Neukölln. Nachtschwärmer müssen befürchten, dass der älteste und größte queere Club Deutschlands bald seine Pforten schließen muss.

Der Betrieb soll trotz Insolvenzantrag bis Oktober weitergehen, hieß es. Von weiteren Entlassungen werde abgesehen und auch die Gehälter seien sicher. "Zeig, dass das SchwuZ gebraucht wird. Komm vorbei! Tanz! Feiere!", lautet der Appell in dem Posting an die Clubgänger.

In der Schieflage steht das SchwuZ nicht alleine da. Explodierende Kosten, ein neues Ausgehverhalten mit mangelndem Interesse und horrende Mieten setzen den Läden zu und sie sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Die Party in der Hauptstadt scheint demnach vorbei. So musste Ende 2024 der Techno-Club Watergate dichtmachen, bei der "Wilden Renate" ist wohl ein Jahr später Schicht im Schacht.