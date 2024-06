Kreuzberg-Festival feiert 30. Jubiläum und lädt zum großen Open-Air-Wochenende ein

Berlin - Das ehemalige Bergmannstraßenfest startet am heutigen Freitag als Kreuzberg-Festival ins Wochenende. Sein 30. Jubiläum wird multikulturell und international, einfach weil es zur Kreuzberger DNA dazugehört.

Menschen in Berlin-Kreuzberg schlendern an Ständen vorbei. © Christoph Soeder/dpa

50 Bands und Künstler auf drei Bühnen freuen sorgen für ein buntes und kostenloses Programm in der Kreuzbergstraße zwischen Mehringdamm und Katzbachstraße direkt am Viktoriapark.

Von Jazz, Blues, World Music, Soul, Reggae, Salsa, Hip-Hop, Rap, Rock, Elektro Dance können Besucher drei Tage lang bei Sommerwetter die Hüfte schwingen.

Für kulinarische Genüsse sorgen 35 Food-Stände, von heimisch bis exotisch, von süß bis scharf. Auch Getränkestände ermöglichen eine kulinarische Weltreise.

Zudem zeigen über einhundert Aussteller aus Berlin großartiges Kunsthandwerk, Schmuck, afrikanische Kleidung, Taschen, Korbwaren und einiges mehr. Kinder freuen sich über sechs Fahrgeschäfte.

Los geht es am Freitag ab 16 Uhr. Am Samstag und Sonntag startet das Festival um 13 Uhr. Schluss ist um 22 Uhr, am Sonntag hingegen bereits um 20 Uhr.