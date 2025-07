Kult-Döner "Mustafa's Gemüse Kebap" muss weichen: Kreuzberg vertreibt Imbiss-Institution

Berlin - Ende vor dem Gelände! Wo sich einst vor allem unzählige Touristen die Beine in den Bauch standen, herrscht nun gähnende Leere. "Mustafa's Gemüse Kebap" musste seinen Imbiss in Berlin-Kreuzberg räumen.

Ein großes Banner weist auf den neuen Standort hin. © Denis Zielke/TAG24

Aber aufatmen! Stattdessen versorgt das Lokal direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite lückenlos seit Dienstag hungrige Mäuler aus nah und fern mit Döner.

Auf einem Banner an der alten und mit Stickern übersäten Bretterbude ist in großen Buchstaben zu lesen: "New Location opposite Mehringdamm 33" ("Neuer Standort gegenüber Mehringdamm 33").

TAG24 wollte wissen, was es mit dem Umzug auf sich hat, fragte nach.

Vom zuständigen Bezirksamt hieß es: "Der bisherige Standort von Mustafas Gemüsekebab war immer nur als Übergangslösung gedacht. Spätestens mit der Erschließung des Dragonerareals und anstehenden Leitungsarbeiten, hätte ein Umzug erfolgen müssen."

Weiter informierte eine Pressesprecherin: "Nun bot sich für den Betreiber die Chance, ein Ladengeschäft in unmittelbarer Nähe zum alten Standort zu mieten, die er nutzte."