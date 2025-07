Star-Designer rechnet mit Fashion Week ab: "Wer nur für Lady Gaga entwirft, hat keine Chance"

Designer Marc Ostertag (46) betrachtet die deutsche Modeszene eher als Sorgenkind. © Jens Kalaene/dpa

Am Beispiel der Fashion Week zeigt sich für Ostertag, was schiefläuft am Mode-Standort Deutschland. Dies beginne bereits an der Spitze, dort, wo Leute über die Macht verfügen, den Kurs und die Entwicklung des Feldes mitzubestimmen.

"Die Szene lässt sich von den falschen Leuten führen – mit Visionen, die in unserem Markt nicht umsetzbar sind", wurde der Modeschöpfer im Gespräch mit "Watson" deutlich.

Mit anderen Worten: Die Entscheider verstehen im Grunde ihr eigenes Gebiet nicht. Zu abgehoben seien Vorhaben und Ziele, die an den Gegebenheiten im deutschsprachigen Raum völlig vorbeigehen würden.

"Wer nur für Lady Gaga oder den roten Teppich entwirft, hat hier keine Überlebenschance", stellte Ostertag klar, der seit beinahe 20 Jahren sein eigenes Label führt und auch schon bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen war. Hierzulande seien die Menschen aber "modisch entspannter".

Der 46-Jährige, der im Jahr 2013 den Wettbewerb "Fashion Hero" auf ProSieben gewann, kooperierte schon früh mit einer Kaufhauskette wie Karstadt.