Kultclub Schwuz kehrt am Samstag zurück: Hier findet das große Comeback statt

Berlin - Im vergangenen November fand im Schwuz in Berlin-Neukölln die vorerst letzte Party statt. Nun kehrt der Kultclub mit einem großen Event zurück.

Mit der "Schwuz im Metropol"-Party schlägt der Club eine neue kulturelle Richtung ein. © Jens Kalaene/dpa

Wie der queere Kultclub auf Instagram bekannt gab, gibt es am Samstag eine große Comeback-Party im Schöneberger Club Metropol.

Es wird auf drei Tanzflächen mit 50 DJs und Künstlern gefeiert, die alle ohne Gage auftreten.

Gäste können sich unter anderem auf Pop, House, Techno, Trance, Karaoke und viele Show-Überraschungen freuen.

Tickets sollten möglichst vorab online gekauft werden. Ein begrenztes Restkontingent wird außerdem an der Abendkasse erhältlich sein – allerdings gilt auch dort: Wer früh da ist, hat die besten Chancen.

Mit der "Schwuz im Metropol"-Party richtet sich der Club kulturell neu aus. Einen neuen festen Standort gibt es bislang jedoch noch nicht, wie der neue Vorsitzende des Schwuz-Vereins, Marcel Rohrlack, der Deutschen Presseagentur mitteilte.