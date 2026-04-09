Kultclub SchwuZ bald wieder zurück? Video sorgt für Spekulationen

Berlin - Nach der Abschlussparty im November heizt ein Instagram -Video des Berliner Kultclubs SchwuZ die Spekulationen an – kehrt er bald zurück?

Das SchwuZ war einer der bekanntesten queeren Clubs in Berlin. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Das SchwuZ teilte auf dem Social-Media-Kanal jetzt die Botschaft: "Everybody loves a comeback‘" (deutsch: Jeder liebt eine Rückkehr).

In dem kurzen Video werden zudem SchwuZ-Sticker auf Berlins Straßen verteilt. Dazu schreibt der Veranstalter: "We're sticking around. See you later!"

Wird es also bald eine Rückkehr des Kultclubs geben? In den Kommentaren reagieren die Follower begeistert und sind froh, dass der Club noch nicht von der Bildfläche verschwunden ist.

"Dass das SchwuZ wiederkommen wird, steht für mich außer Frage. Wir als Verein wollen einen Neustart", hatte Stefan Fuerste vom SchwuZ-Verein noch im Januar gegenüber dem Tagesspiegel betont.

Wie genau der Club nach dem Comeback wieder starten soll, war für ihn und sein Team jedoch noch offen. Das SchwuZ könnte seiner Meinung nach als klassischer queerer Club zurückkehren, wie er es bereits war.