Mutter von Kult-Künstler Jonathan Meese gestorben

Berlin - Trauer um seine wichtigste Kritikerin: Brigitte Meese, die Mutter des deutschen Künstlers Jonathan Meese (56), ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Brigitte Meese hielt ihrem Sohn Jonathan (56) den Rücken frei. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf das Büro des renommierten Künstlers.



Brigitte Meese galt als prägende Figur im künstlerischen Kosmos ihres Sohnes. Über Jahrzehnte hinweg unterstützte sie ihn organisatorisch und trat zugleich als Muse, Modell und Mit-Performerin auf.

In Interviews wurde sie als strukturierende Kraft beschrieben, die "Ordnung ins Chaos" des Ateliers brachte und ihren Sohn auch auf Reisen begleitete. Beobachter beschrieben das Duo als bewusst kontrastreich: hier der expressive Künstler, dort die nüchterne, pragmatische Begleiterin, die sich selbst als "unsentimentalen" Menschen bezeichnete.

Die 1929 in Stuttgart geborene Meese verbrachte einen prägenden Teil ihres Lebens im Ausland. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte sie Sprachen und ging später für viele Jahre nach Tokio, wo sie heiratete und drei Kinder bekam. 1973 kehrte sie nach Deutschland zurück und zog ihre Kinder als Alleinerziehende groß.

Ihr Sohn, 1970 in Tokio geboren, hatte nach der Rückkehr zunächst Anpassungsschwierigkeiten. Den entscheidenden Anstoß für seine künstlerische Laufbahn gab sie vergleichsweise spät: Erst mit Anfang 20 wandte er sich der Kunst zu. Diesen Schritt unterstützte sie als seine Muse maßgeblich.

Seit den 1990er-Jahren begleitete Brigitte Meese den Aufstieg ihres Sohnes im internationalen Kunstbetrieb auch als Managerin.