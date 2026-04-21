Mutter von Kult-Künstler Jonathan Meese gestorben
Berlin - Trauer um seine wichtigste Kritikerin: Brigitte Meese, die Mutter des deutschen Künstlers Jonathan Meese (56), ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf das Büro des renommierten Künstlers.
Brigitte Meese galt als prägende Figur im künstlerischen Kosmos ihres Sohnes. Über Jahrzehnte hinweg unterstützte sie ihn organisatorisch und trat zugleich als Muse, Modell und Mit-Performerin auf.
In Interviews wurde sie als strukturierende Kraft beschrieben, die "Ordnung ins Chaos" des Ateliers brachte und ihren Sohn auch auf Reisen begleitete. Beobachter beschrieben das Duo als bewusst kontrastreich: hier der expressive Künstler, dort die nüchterne, pragmatische Begleiterin, die sich selbst als "unsentimentalen" Menschen bezeichnete.
Die 1929 in Stuttgart geborene Meese verbrachte einen prägenden Teil ihres Lebens im Ausland. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte sie Sprachen und ging später für viele Jahre nach Tokio, wo sie heiratete und drei Kinder bekam. 1973 kehrte sie nach Deutschland zurück und zog ihre Kinder als Alleinerziehende groß.
Ihr Sohn, 1970 in Tokio geboren, hatte nach der Rückkehr zunächst Anpassungsschwierigkeiten. Den entscheidenden Anstoß für seine künstlerische Laufbahn gab sie vergleichsweise spät: Erst mit Anfang 20 wandte er sich der Kunst zu. Diesen Schritt unterstützte sie als seine Muse maßgeblich.
Seit den 1990er-Jahren begleitete Brigitte Meese den Aufstieg ihres Sohnes im internationalen Kunstbetrieb auch als Managerin.
Brigitte Meese war für ihren Sohn Jonathan eine unverzichtbare Inspirationsquelle
Zugleich wurde sie selbst Teil seines Werks, trat aber erst spät öffentlich in Erscheinung.
So wirkte sie unter anderem an gemeinsamen Musikproduktionen mit, bei denen sie selbst als Sängerin in Erscheinung trat. Ihr Sohn bezeichnete sie wiederholt als "Projektionsfläche" und unverzichtbare Inspirationsquelle.
Auch im hohen Alter blieb Brigitte Meese öffentlich präsent. Noch mit über 90 stand sie mit ihrem Sohn auf der Bühne und trat in Theaterprojekten auf. In Interviews wurde ihre Rolle im gemeinsamen Schaffen als "Family Business" beschrieben, das Kunst und Leben eng miteinander verband.
Jonathan Meese lebt und arbeitet in Berlin. Er zählt zu den bekanntesten und renommiertesten Gegenwartskünstlern Deutschlands. Zuletzt pflegte der 56-Jährige seine Mutter.
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa