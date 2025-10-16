Kurioses Experiment: So lange wurde diese Berliner Rostlaube nicht gewaschen

Berlin - Er rostet, aber er fährt: Der Opel Olympia Caravan von Hanns-Lüdecke Rodewald ist längst mehr als nur ein altes Auto.

Der fast 70 Jahre alte Opel Olympia Caravan ist längst zu einem Blickfang geworden. © Caroline Bock/dpa

Seit vielen Jahren steht der Wagen mit dem Baujahr 1956 im Berliner Graefekiez und ist dort ein Blickfang, ein urbanes Experiment. Nun musste er umziehen. Der Kiez ist im Wandel. An seinem alten Standort ist jetzt eine Baustelle.

"Im Zuge der Verkehrswende wird ein Abschnitt des Graefekiezes zur autofreien Zone umgebaut. Autos dürfen dann hier nicht mehr fahren oder parken", sagt Besitzer Hanns-Lüdecke Rodewald.

Jetzt steht sein Wagen nicht mehr vor einem Café, sondern schräg gegenüber vor einer Pizzeria. Über den Umzug des Oldtimers hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Rodewald ist emeritierter Professor einer Berliner Hochschule, ein Experte für Fahrzeugsicherheit. Den Opel, den schon viele Menschen in Berlin kennen, sieht er als nachhaltiges Langzeitprojekt.